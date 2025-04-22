В Запорожье количество пострадавших из-за российского удара увеличилось до 38
Последствия российского удара по Запорожью 22 апреля 2025 г. (Фото: ГСЧС)

К вечеру количество пострадавших из-за российской атаки по Запорожью увеличилось до 38, сообщил глава обладминистрации Иван Федоров.

В результате удара РФ погибла женщина.

В медучреждениях остается 13 человек, в том числе пятеро детей.

"Уже прооперировали мужчину, которого доставили в больницу с тяжелым проникающим ранением. Его состояние врачи оценивают как стабильное", – рассказал Федоров.

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