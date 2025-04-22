В Запорожье количество пострадавших из-за российского удара увеличилось до 38
К вечеру количество пострадавших из-за российской атаки по Запорожью увеличилось до 38, сообщил глава обладминистрации Иван Федоров.
В результате удара РФ погибла женщина.
В медучреждениях остается 13 человек, в том числе пятеро детей.
"Уже прооперировали мужчину, которого доставили в больницу с тяжелым проникающим ранением. Его состояние врачи оценивают как стабильное", – рассказал Федоров.
- Днем 22 апреля российские захватчики обстреляли Запорожье управляемыми авиационными бомбами.
- Захватчики нанесли массированный удар дронами по Харькову – пострадали десять человек.
- Россияне дважды ударили по Мирнограду в Донецкой области – погибли три человека.