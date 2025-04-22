Россияне убили троих гражданских в Мирнограде Донецкой области
Россияне дважды ударили по Мирнограду в Донецкой области – погибли три человека, сообщила областная прокуратура.
Утром захватчики ударили по частному сектору города – из-за обстрелов несовместимые с жизнью травмы получил 72-летний житель. Устанавливается тип оружия, которое применили оккупанты.
Впоследствии, в 12:30, российский FPV-дрон попал по гражданскому автомобилю на въезде в город – в результате погибли женщина и мужчина в возрасте 63 и 75 лет.
Также в Мирнограде поврежден частный дом и легковой автомобиль.
Правоохранители начали досудебное расследование по фактам российских военных преступлений. Максимальное наказание – пожизненное заключение.
Мирноград – город Покровского района Донецкой области, расположенный на расстоянии около 1,7 километра от линии фронта.
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