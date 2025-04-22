Росіяни вбили трьох цивільних у Мирнограді на Донеччині

Окупанти били по приватному сектору та цивільній автівці

Російський окупант (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

Росіяни двічі вдарили по Мирнограду на Донеччині – загинули троє людей, повідомила обласна прокуратура.

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Вранці загарбники вдарили по приватному сектору міста – через обстріли несумісні з життям травми отримав 72-річний житель. Встановлюється тип зброї, котру застосували окупанти.

Згодом, о 12:30, російський FPV-дрон влучив по цивільній автівці на в'їзді до міста – унаслідок цього загинули жінка та чоловік віком 63 і 75 років.

Також у Мирнограді пошкоджено приватний будинок та легковий автомобіль.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами російських воєнних злочинів. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.

Мирноград – місто Покровського району Донецької області, розташоване на відстані близько 1,7 кілометра від лінії фронту.

Мапа: Deepstate