Росіяни вбили трьох цивільних у Мирнограді на Донеччині
Росіяни двічі вдарили по Мирнограду на Донеччині – загинули троє людей, повідомила обласна прокуратура.
Вранці загарбники вдарили по приватному сектору міста – через обстріли несумісні з життям травми отримав 72-річний житель. Встановлюється тип зброї, котру застосували окупанти.
Згодом, о 12:30, російський FPV-дрон влучив по цивільній автівці на в'їзді до міста – унаслідок цього загинули жінка та чоловік віком 63 і 75 років.
Також у Мирнограді пошкоджено приватний будинок та легковий автомобіль.
Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами російських воєнних злочинів. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.
Мирноград – місто Покровського району Донецької області, розташоване на відстані близько 1,7 кілометра від лінії фронту.
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