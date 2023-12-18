У Зеленського заявили про пошук "плану Б", якщо Захід не виділить допомогу до кінця 2023 року

Устенко сказав, що "план Б" може бути багаторівневим, а дефіцит держбюджету у 2024 році становитиме $40 млрд

Олег Устенко (Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net)

Радник президента Олег Устенко заявив, що влада шукатиме "план Б", якщо партнери не виділять нову фінансову допомогу до кінця 2023 року. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, Україна очікує, що Європейський Союз виділить кошти до 25 грудня.

"Якщо не буде підтримки у перші дні січня – потрібно переходити до плану Б. Він може бути багаторівневим, але я вважаю, що на першому етапі достатньо звернутися до внутрішнього ринку за запозиченням капіталів", – сказав Устенко.

Він зазначив, що дефіцит державного бюджету в 2024 році попередньо перевищить суму $40 млрд.

"Україна може отримати $10 млн від заморожених російських активів першим траншем. Гроші планують спрямувати на фінансування дефіциту державного бюджету", — резюмував радник глави держави.

20 жовтня 2023 року президент США Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні.

Білий дім надіслав запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцненню безпеки кордонів США. $61,4 млрд із них передбачаються для України.

6 грудня Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

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