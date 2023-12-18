У Зеленського заявили про пошук "плану Б", якщо Захід не виділить допомогу до кінця 2023 року
Радник президента Олег Устенко заявив, що влада шукатиме "план Б", якщо партнери не виділять нову фінансову допомогу до кінця 2023 року. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
За його словами, Україна очікує, що Європейський Союз виділить кошти до 25 грудня.
"Якщо не буде підтримки у перші дні січня – потрібно переходити до плану Б. Він може бути багаторівневим, але я вважаю, що на першому етапі достатньо звернутися до внутрішнього ринку за запозиченням капіталів", – сказав Устенко.
Він зазначив, що дефіцит державного бюджету в 2024 році попередньо перевищить суму $40 млрд.
"Україна може отримати $10 млн від заморожених російських активів першим траншем. Гроші планують спрямувати на фінансування дефіциту державного бюджету", — резюмував радник глави держави.
- 20 жовтня 2023 року президент США Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні.
- Білий дім надіслав запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцненню безпеки кордонів США. $61,4 млрд із них передбачаються для України.
- 6 грудня Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.
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