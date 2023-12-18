У Зеленского заявили о поиске "плана Б", если Запад не выделит помощь до конца 2023 года
Советник президента Олег Устенко заявил, что власть будет искать "план Б", если партнеры не выделят новую финансовую помощь до конца 2023 года. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
По его словам, Украина ожидает, что Европейский союз выделит средства до 25 декабря.
"Если не будет поддержки в первые дни января – нужно переходить к плану Б. Он может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов", — сказал Устенко.
Он отметил, что дефицит государственного бюджета в 2024 году, предварительно, превысит сумму $40 млрд.
"Украина может получить $10 млн от замороженных российских активов первым траншем. Деньги планируют направить на финансирование дефицита государственного бюджета", — резюмировал советник главы государства.
- 20 октября 2023 года президент США Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине.
- Белый дом направил запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США. $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины.
- 6 декабря Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.
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