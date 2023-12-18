У Зеленского заявили о поиске "плана Б", если Запад не выделит помощь до конца 2023 года

Устенко сказал, что "план Б" может быть многоуровневым, а дефицит госбюджета в 2024 году составит $40 млрд

Олег Устенко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Советник президента Олег Устенко заявил, что власть будет искать "план Б", если партнеры не выделят новую финансовую помощь до конца 2023 года. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, Украина ожидает, что Европейский союз выделит средства до 25 декабря.

"Если не будет поддержки в первые дни января – нужно переходить к плану Б. Он может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов", — сказал Устенко.

Он отметил, что дефицит государственного бюджета в 2024 году, предварительно, превысит сумму $40 млрд.

"Украина может получить $10 млн от замороженных российских активов первым траншем. Деньги планируют направить на финансирование дефицита государственного бюджета", — резюмировал советник главы государства.

20 октября 2023 года президент США Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине.

Белый дом направил запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США. $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины.

6 декабря Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

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