У ЗСУ відреагували на вирок волинянці, яка "здавала" місця видачі повісток: Всі будуть покарані

Фото: Одеський обласний ТЦК та СП

Адміністраторка Telegram-каналу отримала умовний термін за те, що повідомляла місця роздачі повісток у Луцьку. В Збройних Силах України відреагували на вирок суду і заявили, що всі, хто боротиметься проти мобілізації, будуть покарані. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень і в Telegram-каналі оперативного командування "Захід".

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У документі, оприлюдненому в ЄДРСР, зазначається, що жителька Волинської області вела відповідний Telegram-канал з осені 2023 року, а в січні перейменувала його на "Волинь погода". Там вона публікувала короткі повідомлення з вказівкою на місця, де в Луцьку видавали повістки.

Проти жінки відкрили кримінальне провадження за статтею про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. За версією слідства, цей канал виконував функції збору і консолідації повідомлень з відомостями про місця і час проведення мобілізаційних заходів, а також використовувався українцями, які "мали намір ухилитися від виконання своїх обов'язків з захисту держави".

Це створило "перепони для встановлення мобілізаційного ресурсу держави, укомплектування ЗСУ та інших військових формувань відповідно до штатів", йдеться в рішенні суду.

Обвинувачена визнала свою провину, тому суд затвердив угоду про визнання винуватості, яку вона уклала з прокурором.

28 березня суд ухвалив рішення призначити їй покарання у вигляді позбавлення волі строком на п’ять років, але звільнив жінку від його відбування за умови, що вона протягом іспитового терміну тривалістю у два роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов'язки.

В ОК "Захід" відреагували на судове рішення і звернулися до тих, хто боїться та не приходить в територіальні центри комплектування. Військові зазначили, що в ЗСУ є багато вакансій, де можна бути корисним.

"Якщо ви переживаєте, знайдіть собі посаду згідно з вашою спеціальністю та візьміть відношення. І після того як вас мобілізують, ви опинитеся в вибраній вами частині на обраній вами посаді. Захищати державу – конституційний обовʼязок кожного громадянина. Не наражайте себе на небезпеку. Всі, хто боротимуться проти мобілізації, ТЦК та ЗСУ — будуть покарані", – наголосили в ОК "Захід".

29 березня головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що командування "суттєво" знизило запит на кількість мобілізованих громадян – раніше лунала цифра в 500 000 осіб.

1 квітня Інститут соціальної та політичної психології оприлюднив результати опитування, згідно з яким 54% українців вважають, що ухилянтів від військової служби "можна зрозуміти", оскільки "ніхто не хоче вмирати".

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