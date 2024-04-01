ВСУ ответили на приговор волынянке, "сдававшей" места выдачи повесток: Все будут наказаны

Фото: Одесский областной ТЦК и СП

Администратор Telegram-канала получила условный срок за то, что сообщала места раздачи повесток в Луцке. В Вооруженных Силах Украины отреагировали на приговор суда и заявили, что все, кто будет бороться против мобилизации, будут наказаны. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений и в Telegram-канале оперативного командования "Запад".

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В документе, обнародованном в ЕГРСР, отмечается, что жительница Волынской области вела соответствующий Telegram-канал с осени 2023 года, а в январе переименовала его в "Волынь погода". Там она публиковала краткие сообщения с указанием мест, где в Луцке выдавали повестки.

Против женщины открыли уголовное производство по статье о препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям. По версии следствия, данный канал выполнял функции сбора и консолидации сообщений со сведениями о местах и времени проведения мобилизационных мероприятий, а также использовался украинцами, "планировавшими уклониться от выполнения своих обязанностей по защите государства".

Это создало "препятствия установлению мобилизационного ресурса государства, укомплектованию ВСУ и других военных формирований в соответствии со штатами", говорится в решении суда.

Обвиняемая признала свою вину, поэтому суд утвердил соглашение о признании виновности, которое она заключила с прокурором.

28 марта суд принял решение назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, но освободил женщину от его отбывания при условии, что она в течение испытательного срока продолжительностью в два года не совершит нового преступления и выполнит возложенные на нее обязанности.

В ОК "Запад" отреагировали на судебное решение и обратились к тем, кто боится и не приходит в территориальные центры комплектования. Военные отметили, что в ВСУ много вакансий, где можно быть полезным.

"Если вы переживаете, найдите себе должность согласно вашей специальности и возьмите отношения. И после того как вас мобилизуют, вы окажетесь в выбранной вами части на выбранной вами должности. Защищать государство – конституционный долг каждого гражданина. Не подвергайте себя опасности. Все, кто будут бороться против мобилизации, ТЦК и ВСУ — будут наказаны", – отметили в ОК "Запад".

29 марта главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что командование "существенно" снизило запрос на количество мобилизованных граждан – ранее звучала цифра в 500 000 человек.

1 апреля Институт социальной и политической психологии обнародовал результаты опроса, согласно которому 54% украинцев считают, что уклоняющихся от военной службы "можно понять", поскольку "никто не хочет умирать".

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