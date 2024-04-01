Мобілізація. Майже 54% українців вважають, що ухилянтів "можна зрозуміти" — опитування

Водночас майже 43% респондентів відчувають сором за чоловіків, які ховаються від мобілізації

Військкомат (Фото: Віталій Дячук)

Майже 54% українців вважають, що ухилянтів від військової служби "можна зрозуміти", оскільки "ніхто не хоче вмирати". Про це свідчать дані опитування Інституту соціальної та політичної психології, яке було презентовано в агенції Інтерфакс-Україна.

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За словами соціологів, ставлення до мобілізації в суспільстві суперечливе — 53% згодні із твердженням про те, що "тих, хто ухиляється від мобілізації, можна зрозуміти, оскільки ніхто не хоче вмирати", не згодні з цим 17,2%, ще 29% не мають чіткої відповіді.

Водночас 43% опитаних відчувають сором за чоловіків, які ховаються від мобілізації.

Опитування проведено методом очних (face-to-face) інтерв'ю. Опитано 2000 респондентів віком від 18 років та старших на підконтрольній Україні території. Вибірка представляє доросле населення України. Помилка вибірки становить 3,2%.

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Однак деякі можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок.

Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.

Нардеп від СН Юрій Здебський повідомив, що у новоприйнятому законі №10313 більше не розглядають чоловіків призовного віку "обмежено придатними", залишається норма про повну "придатність чи непридатність".

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