Мобилизация. Почти 54% украинцев считают, что уклонистов "можно понять" — опрос

Одновременно почти 43% респондентов чувствуют стыд за мужчин, которые укрываются от мобилизации

Военкомат (Фото: Виталий Дячук)

Почти 54% украинцев считают, что уклонистов от воинской службы "можно понять", так как "никто не хочет умирать". Об этом свидетельствуют данные опроса Института социальной и политической психологии, который был презентован в агенстве Интерфакс-Украина.

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По словам социологов, отношение к мобилизации в обществе противоречивое — 53% согласны с утверждением о том, что "тех, кто уклоняется от мобилизации, можно понять, так как никто не хочет умирать", не согласны с этим 17,2%, еще 29% не имеют четкого ответа.

Одновременно 43% опрошенных чувствуют стыд за мужчин, которые укрываются от мобилизации.

Опрос проведен методом очных (face-to-face) интервью. Опрошены 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше на подконтрольной Украине территории. Выборка представляет взрослое население Украины. Ошибка выборки составляет 3,2%.

Список нововведений относительно нового мобилизационного законопроекта можно прочитать здесь. Однако некоторые могут изменяться с учетом соответствующих поправок.

О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, читайте здесь.

Нардеп от СН Юрий Здебский сообщил, что в новопринятом законе №10313 больше не рассматривают мужчин призывного возраста "ограниченно пригодными", остается норма о полной "пригодности или непригодности".

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