Мобілізація. Офіцер ЗСУ: Людям багато чого не пояснюють, вони думають, що потраплять у м'ясорубку

Нагорний заявив, що всіх мобілізованих спочатку навчають, а не одразу кидають на передову

Денис Нагорний (Фото: скриншот з відео)

Українцям багато чого не пояснюють у питанні мобілізації, через що вони бояться і не йдуть до армії. Про це повідомив начальник штабу артилерії 4 бригади Національної гвардії "Рубіж" Денис Нагорний в інтерв'ю Цензору.

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За його словами, немає нічого страшного у тому, щоб взяти до рук зброю.

"Я спілкуюся з цивільними. Вони кажуть, що бояться того, що їх одразу кинуть у якусь м'ясорубку. Такого немає! Вас спочатку навчать. Ніхто не кине на передній край з автоматом, сказавши: "Штурмуй посадку!", – сказав Нагорний.

Він зазначив, що людину навчатимуть до того моменту, поки не побачать, що вона готова за всіма показниками вирушити на фронт.

"Ніхто не відправлятиме в атаку з саперними лопатками або штик-ножами, як це відбувається у росіян. Людям розповідають, що тут командири – які звірі. Як командир може бути таким? Він – теж людина. Скільки я працюю, не можу сказати про колег нічого поганого", – заявив офіцер.

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Однак деякі можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок.

Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.

Нардеп від СН Юрій Здебський повідомив, що у новоухваленому законі №10313 більше не розглядають чоловіків призовного віку "обмежено придатними", залишається норма про повну "придатність чи непридатність".

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