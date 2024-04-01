Мобилизация. Офицер ВСУ: Людям многое не объясняют, они думают, что попадут в мясорубку

Нагорный заявил, что всех мобилизованных сначала обучают, а не сразу бросают на передовую

Денис Нагорный (Фото: скриншот с видео)

Украинцам многое не объясняют в вопросе мобилизации, из-за чего они боятся и не идут в армию. Об этом сообщил начальник штаба артиллерии 4 бригады Национальной Гвардии "Рубеж" Денис Нагорный в интервью Цензору.

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По его словам, нет ничего страшного в том, чтобы взять в руки оружие.

"Я общаюсь с гражданскими. Они говорят, что боятся того, что их сразу бросят в какую-нибудь мясорубку. Такого нет! Вас сначала научат. Никто не бросит на передний край с автоматом, сказав: "Штурмуй посадку!", — сказал Нагорный.

Он отметил, что человека будут обучать до того момента, пока не увидят, что он готов по всем показателям отправиться на фронт.

"Никто не будет отправлять в атаку с саперными лопатками или штык-ножами, как это происходит у россиян. Людям рассказывают, что здесь командиры – какие звери. Как командир может быть таким? Он – тоже человек. Сколько я работаю, не могу сказать о коллегах ничего плохого", — заявил офицер.

Список нововведений относительно нового мобилизационного законопроекта можно прочитать здесь. Однако некоторые могут изменяться с учетом соответствующих поправок.

О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, читайте здесь.

Нардеп от СН Юрий Здебский сообщил, что в новопринятом законе №10313 больше не рассматривают мужчин призывного возраста "ограниченно пригодными", остается норма о полной "пригодности или непригодности".

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