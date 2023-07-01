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Учасник пропагандистських шоу РФ отримав посаду у Міноборони. Через три дні втратив

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01.07.2023, 16:22
Учасник пропагандистських шоу РФ отримав посаду у Міноборони. Через три дні втратив - Фото
Руслан Ригованов (Скриншот з відео)

Декілька днів тому, 28 червня, Руслан Ригованов отримав посаду в Міноборони. На тлі цього розгорівся скандал – український військовослужбовець і громадський діяч Олег Симороз заявив, що Ригованов брав участь в антиукраїнських політичних шоу на російському телебаченні, а також нібито причетний до "дерибану" столичного нацпарку. Сьогодні в Міноборони повідомили про відсторонення Ригованова.


У середу Ригованова було призначено тимчасовим виконувачем обовʼязків директора Департаменту ресурсного забезпечення і вже сьогодні, 1 липня, його було відсторонено, зазначили в Міноборони.

У відомстві наголосили, що відсторонення відбулося "одразу після появи контраверсійного роду інформації щодо зазначеної особи".

"Наразі проводиться внутрішня перевірка щодо окремих фактів, які були оприлюднені. Про результати повідомимо окремо найближчими днями", – додали в Міноборони.

Симороз після новини про призначення Ригованова заявив, що той нібито сприяв дерибану національного природного парку "Голосіївський" – будучи на посаді начальника відділу рекреації та заступника директора парку, він нібито підписав низку так званих рекреаційних угод з особами, "які захопили частину парку та суттєво пошкодили".

"Ригованов як "політичний експерт" регулярно брав участь в телешоу кремлівських пропагандистів в Москві. А тепер він має доступ до великої кількості документації з так би мовити "обмеженим доступом", – наголосив Симороз.

Зараз Ригованов служить у ЗСУ. За його власними словами, 24 лютого 2022-го він зустрічав у Москві.

Учасник пропагандистських шоу РФ отримав посаду у Міноборони. Через три дні втратив

Учасник пропагандистських шоу РФ отримав посаду у Міноборони. Через три дні втратив

Учасник пропагандистських шоу РФ отримав посаду у Міноборони. Через три дні втратив
  • Після "яєчного скандалу" в Міноборони втратили посади заступник міністра із тилового забезпечення В'ячеслав Шаповалов та начальник департаменту закупівель Богдан Хмельницький.
  • На початку лютого ДБР затримало підозрюваних у розкраданні на продуктах для армії.
  • 16 червня вони отримали нові підозри – у розкраданні бюджетних грошей на закупівлі бронежилетів та зимової форми для ЗСУ.

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Оксана Житнюк
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міноборониРуслан Ригованов
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