Участник пропагандистских шоу РФ получил должность в Минобороны. Через три дня потерял

Несколько дней назад, 28 июня, Руслан Рыгованов получил должность в Минобороны. На фоне этого разгорелся скандал – украинский военнослужащий и общественный деятель Олег Симороз заявил, что Рыгованов принимал участие в антиукраинских политических шоу на российском телевидении, а также якобы причастен к "дерибану" столичного нацпарка. Сегодня в Минобороны сообщили об отстранении Рыгованова.

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В среду Рыгованов был назначен временно исполняющим обязанности директора Департамента ресурсного обеспечения и уже сегодня, 1 июля, он был отстранен, отметили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что отстранение произошло "сразу после появления контраверсионного рода информации об указанном лице".

"В настоящее время проводится внутренняя проверка относительно отдельных фактов, которые были обнародованы. О результатах сообщим отдельно в ближайшие дни", – добавили в Минобороны.

Симороз после новости о назначении Рыгованова заявил, что тот якобы способствовал дерибану национального природного парка "Голосеевский" – на должности начальника отдела рекреации и заместителя директора парка он якобы подписал ряд так называемых рекреационных соглашений с лицами, "которые захватили часть парка и существенно повредили".

"Рыгованов как "политический эксперт" регулярно участвовал в телешоу кремлевских пропагандистов в Москве. А теперь он имеет доступ к большому количеству документации с так сказать "ограниченным доступом", – подчеркнул Симороз.

Сейчас Рыгованов служит в ВСУ. По его словам, 24 февраля 2022-го он встречал в Москве.

После "яичного скандала" в Минобороны потеряли должности заместитель министра по тыловому обеспечению Вячеслав Шаповалов и начальник департамента закупок Богдан Хмельницкий.

В начале февраля ГБР задержало подозреваемых в хищении на продуктах для армии.

16 июня они получили новые подозрения – в хищении бюджетных денег на закупки бронежилетов и зимней формы для ВСУ.

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