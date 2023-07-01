Участник пропагандистских шоу РФ получил должность в Минобороны. Через три дня потерял
Несколько дней назад, 28 июня, Руслан Рыгованов получил должность в Минобороны. На фоне этого разгорелся скандал – украинский военнослужащий и общественный деятель Олег Симороз заявил, что Рыгованов принимал участие в антиукраинских политических шоу на российском телевидении, а также якобы причастен к "дерибану" столичного нацпарка. Сегодня в Минобороны сообщили об отстранении Рыгованова.
В среду Рыгованов был назначен временно исполняющим обязанности директора Департамента ресурсного обеспечения и уже сегодня, 1 июля, он был отстранен, отметили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что отстранение произошло "сразу после появления контраверсионного рода информации об указанном лице".
"В настоящее время проводится внутренняя проверка относительно отдельных фактов, которые были обнародованы. О результатах сообщим отдельно в ближайшие дни", – добавили в Минобороны.
Симороз после новости о назначении Рыгованова заявил, что тот якобы способствовал дерибану национального природного парка "Голосеевский" – на должности начальника отдела рекреации и заместителя директора парка он якобы подписал ряд так называемых рекреационных соглашений с лицами, "которые захватили часть парка и существенно повредили".
"Рыгованов как "политический эксперт" регулярно участвовал в телешоу кремлевских пропагандистов в Москве. А теперь он имеет доступ к большому количеству документации с так сказать "ограниченным доступом", – подчеркнул Симороз.
Сейчас Рыгованов служит в ВСУ. По его словам, 24 февраля 2022-го он встречал в Москве.
- После "яичного скандала" в Минобороны потеряли должности заместитель министра по тыловому обеспечению Вячеслав Шаповалов и начальник департамента закупок Богдан Хмельницкий.
- В начале февраля ГБР задержало подозреваемых в хищении на продуктах для армии.
- 16 июня они получили новые подозрения – в хищении бюджетных денег на закупки бронежилетов и зимней формы для ВСУ.
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