Удар по вокзалу в Херсоні. Пасажири потяга дісталися до Миколаєва автобусами

Завтра рейси з Краматорська, Львова та Києва у напрямку Херсона попередньо прямуватимуть до Миколаєва

Херсонський вокзал (Фото: АгоВ)

Російські окупанти завдали удару по залізничному вокзалу у Херсоні, під удар потрапив евакуаційний потяг. Пасажири херсонського поїзда дісталися до Миколаєва автобусами, повідомляє Укрзалізниця.

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"Пасажири херсонського поїзда безпечно дісталися Миколаєва автобусами. Поїзд до Києва вирушить диспетчерським розкладом", – пише відомство.

Попередньо рейси з Краматорська, Львова та Києва у напрямку Херсона завтра прямуватимуть до Миколаєва, зазначає Укрзалізниця.

Наразі перевізник оцінює пошкодження вокзалу, вагонів та слідкує за станом поранених працівників.

"Просимо стежити за офіційною інформацією на каналах Укрзалізниці", – підсумовують у повідомленні.

Очільник Херсонської ОВА о 18:44 повідомив, що російська армія понад дві години обстрілює Херсон, використовуючи різні види озброєння. Окупанти завдали удару по залізничному вокзалу в місті, під удар потрапив евакуаційний потяг. Станом на 21:12 відомо про загибель поліціянта, поранення отримали двоє цивільних, двоє правоохоронців та декілька працівників Укрзалізниці.

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