Удар по вокзалу в Херсоне. Пассажиры поезда добрались до Николаева автобусами

Завтра рейсы из Краматорска, Львова и Киева в направлении Херсона будут предварительно следовать в Николаев

Херсонский вокзал (Фото: АгоВ)

Российские оккупанты нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Херсоне, под удар попал эвакуационный поезд. Пассажиры херсонского поезда добрались до Николаева автобусами, сообщает Укрзалізниця.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами. Поезд в Киев отправится по диспетчерскому расписанию", – пишет ведомство.

Предварительно рейсы из Краматорска, Львова и Киева в направлении Херсона завтра будут следовать в Николаев, отмечает Укрзалізниця.

Перевозчик оценивает повреждения вокзала, вагонов и следит за состоянием раненых работников.

"Просим следить за официальной информацией на каналах Укрзалізниці", – заключают в сообщении.

Глава Херсонской ОВА в 18:44 сообщил, что российская армия более двух часов обстреливает Херсон, используя различные виды вооружения. Оккупанты нанесли удар по железнодорожному вокзалу в городе, под удар попал эвакуационный поезд. По состоянию на 21:12 известно о гибели полицейского, ранения получили двое гражданских, двое правоохранителей и несколько работников Укрзалізниці.

Читайте также: Четыре человека погибли в результате ночных обстрелов Херсона: фото последствий