Удар по вокзалу в Херсоне. Пассажиры поезда добрались до Николаева автобусами
Российские оккупанты нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Херсоне, под удар попал эвакуационный поезд. Пассажиры херсонского поезда добрались до Николаева автобусами, сообщает Укрзалізниця.
"Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами. Поезд в Киев отправится по диспетчерскому расписанию", – пишет ведомство.
Предварительно рейсы из Краматорска, Львова и Киева в направлении Херсона завтра будут следовать в Николаев, отмечает Укрзалізниця.
Перевозчик оценивает повреждения вокзала, вагонов и следит за состоянием раненых работников.
"Просим следить за официальной информацией на каналах Укрзалізниці", – заключают в сообщении.
- Глава Херсонской ОВА в 18:44 сообщил, что российская армия более двух часов обстреливает Херсон, используя различные виды вооружения. Оккупанты нанесли удар по железнодорожному вокзалу в городе, под удар попал эвакуационный поезд. По состоянию на 21:12 известно о гибели полицейского, ранения получили двое гражданских, двое правоохранителей и несколько работников Укрзалізниці.
Читайте также: Четыре человека погибли в результате ночных обстрелов Херсона: фото последствий