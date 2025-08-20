Угорщина заявила про відновлення постачань російським трубопроводом "Дружба" після атаки ЗСУ

Петер Сійярто (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Петер Сійярто заявив про відновлення постачань російської нафти трубопроводом "Дружба" і закликав Україну більше не завдавати ударів по цьому об’єкту.

"Постачання нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба" відновлено після нападу України два дні тому. Я подякував заступнику міністра Росії Сорокіну за швидкий ремонт. Ми очікуємо, що Україна більше не завдасть удару по цьому життєво важливому трубопроводу. Це не наша війна. Угорщина має бути осторонь!" – написав він.

Після цього Сійярто звинуватив Київ і Брюссель у тому, що вони нібито хочуть втягнути Будапешт у війну Росії проти України. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у відповідь на це порадив Угорщині "надсилати скарги й погрози своїм друзям у Москві".