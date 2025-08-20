Венгрия заявила о возобновлении поставок по трубопроводу "Дружба" после атаки ВСУ

Петер Сийярто (Фото: EPA)

Министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто заявил о восстановление поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" и призвал Украину больше не наносить удары по этому объекту.

"Поставки нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" восстановлены после нападения Украины два дня назад. Я поблагодарил заместителя министра России Сорокина за быстрый ремонт. Мы ожидаем, что Украина больше не нанесет удар по этому жизненно важному трубопроводу. Это не наша война. Венгрия должна быть в стороне!" – написал он.

СПРАВКА "Дружба" – один из крупнейших и мощнейших трубопроводов в мире, по которому нефть из России поставляется в восточную и центральную Европу.



ударили по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ, в результате чего был полностью остановлен трубопровод "Дружба".После этого Сийярто обвинил Киев и Брюссель в том, что они якобы хотят втянуть Будапешт в войну России против Украины. Министр иностранных дел Андрей Сибига в ответ на это посоветовал Венгрии "присылать жалобы и угрозы своим друзьям в Москве".