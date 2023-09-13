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Ухилянти та члени ВЛК отримали підозри в Одеській області, фото – СБУ

Этот материал также доступен на русском
13.09.2023, 15:28
Ухилянти та члени ВЛК отримали підозри в Одеській області, фото – СБУ - Фото
Фото: СБУ

Викрито на корупції все керівництво районної військово-лікарської комісії в Одеській області, підозри оголошено також ухилянтам, які скористалися "схемою", заявляє Служба безпеки України. СБУ разом з Нацполіцією ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації в області, повідомляють правоохоронці.

Відомство пише, що керівництво однієї з ВЛК області діяло в складі злочинної групи.

За гроші чиновники допомагали військовозобов'язаним уникнути призову на підставі фіктивних документів про непридатність до служби за станом здоров'я, заявляє СБУ.

За даними слідства, для цього фігуранти продавали своїм клієнтам підроблені медичні висновки, у яких були тяжкі діагнози.

За добу організатори схеми могли зробити понад 20 фальшивих медичних довідок, зауважує відомство.

Для того, щоб ухилянти з інших регіонів могли пройти через цю ВЛК, чиновники виготовляли для них підробні документи внутрішньо переміщених осіб, зазначає СБУ.

Правоохоронці пишуть, що вартість таких незаконних послуг становила від $7000 до $10 000, цінник залежав від терміновості виконання "замовлення".

Підробні документи ухилянти використовували для зняття з військового обліку та подальшого виїзду за кордон, повідомляє відомство.

Двоє секретарів районної ВЛК отримали підозру за службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Їм загрожує штраф до 5 368 000 грн або до трьох років обмеження волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Також повідомлено про підозру п'ятьом чоловікам, які намагалися скористатися "схемою" ухиляння від мобілізації та незаконного виїзду за кордон.

Їм загрожує позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу фігурантам.

Триває розслідування та притягнення до відповідальності причетних до "схеми".

  • 11 вересня президент ввів у дію рішення РНБО від 30 серпня 2023 року про військово-лікарську експертизу в ЗСУ: впродовж трьох місяців перевірятимуться рішення ВЛК про встановлення інвалідності та про непридатність громадян до військової служби.
  • 30 серпня Зеленський провів засідання РНБО, присвячене підсумкам перевірки ВЛК. За словами президента, будуть перевірені всі рішення ВЛК з початку широкомасштабного вторгнення.
  • Президент заявив, що в деяких областях після 24 лютого 2022 року кількість випадків зняття з військового обліку зросла вдесятеро у порівнянні з періодом до вторгнення.

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Артем Джеріпа
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