Україна може залишитися сама, може воювати довго: малими жертвами, як Ізраїль – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може залишитись без союзників, та може вести довгу війну у разі, якщо мінімізувати жертви, як це відбувається в Ізраїлі. Про це глава держави сказав в інтерв'ю Наталії Мосійчук.

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"Україні треба подорослішати і знати, що в той чи інший момент Україна може бути сама, в той чи інший момент від України може якийсь партнер відколотися – через якісь внутрішні процеси або внутрішню політику, або навіть через вибори", – сказав він.

За словами президента, українцям треба навчитися жити у стані війни.

"Ізраїль воює... Ми готові воювати вдовгу, не втрачаючи людей, так може бути. Мінімізувати жертви як, наприклад, в Ізраїлі", – зазначив президент.

Зеленського запитали, чи війна може перейти на територію Росії.

"Я вважаю, що це великий ризик, що ми точно залишимося самі", – відповів він.

Наприкінці липня 2023 року держсекретар США Ентоні Блінкен висловив думку, що війна триватиме ще кілька місяців, а Росія вже провалила цілі вторгнення.

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