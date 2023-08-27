Украина может остаться одна, может воевать долго: малыми жертвами, как Израиль – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может остаться без союзников, и может вести долгую войну в случае, если минимизировать жертвы, как это происходит в Израиле. Об этом глава государства сказал в интервью Наталье Мосийчук.

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"Украине нужно повзрослеть и знать, что в тот или иной момент Украина может быть одна, в тот или иной момент от Украины может какой-то партнер отколоться – из-за каких-то внутренних процессов или внутренней политики, или даже из-за выборов", – сказал он.

По словам президента, украинцам нужно научиться жить в состоянии войны.

"Израиль воюет... Мы готовы воевать вдолгую, не теряя людей – так может быть. Минимизировать жертвы, как, например, в Израиле", – отметил президент.

Зеленского спросили, может ли война перейти на территорию России.

"Я считаю, что это большой риск, что мы точно останемся один", – ответил он.

В конце июля 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен высказал мнение, что война продлится еще несколько месяцев, а Россия уже провалила цели вторжения.

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