UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина может остаться одна, может воевать долго: малыми жертвами, как Израиль – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2023, 21:21
Украина может остаться одна, может воевать долго: малыми жертвами, как Израиль – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот видео)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может остаться без союзников, и может вести долгую войну в случае, если минимизировать жертвы, как это происходит в Израиле. Об этом глава государства сказал в интервью Наталье Мосийчук.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Украине нужно повзрослеть и знать, что в тот или иной момент Украина может быть одна, в тот или иной момент от Украины может какой-то партнер отколоться – из-за каких-то внутренних процессов или внутренней политики, или даже из-за выборов", – сказал он.

По словам президента, украинцам нужно научиться жить в состоянии войны.

"Израиль воюет... Мы готовы воевать вдолгую, не теряя людей – так может быть. Минимизировать жертвы, как, например, в Израиле", – отметил президент.

Зеленского спросили, может ли война перейти на территорию России.

"Я считаю, что это большой риск, что мы точно останемся один", – ответил он.

Читайте также: У Путина нет ресурсов для войны на истощение, но есть нюанс – Буданов

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир ЗеленскийИзраильвойна
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 