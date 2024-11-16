Україна не отримала від США половини обіцяної зброї – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна не отримала половину зброї, виділення якої офіційно оголошували США. Про це в інтерв'ю Суспільне повідомив президент Володимир Зеленський.

"Що стосується величезної допомоги від США. Дивіться, ці гроші ще треба довезти. Якби ви мене запитали, а скільки ми з цього отримали, я б у деталі не пішов, бо є різні доповіді різних інституцій, як міністерства оборони, так і розвідок тощо. Я б тільки сказав: половину ми не отримали", – висловився глава держави.

За його словами, це є "важливим елементом, коли ми говоримо, хто і як допомагає". Зеленський зазначив, що європейські союзники "допомогли Україні не менше".

Відповідаючи на уточнювальне запитання, президент сказав, що мав на увазі "тільки зброю".

"Безумовно, є гуманітарна допомога, є фінансова допомога, є спрямована фінансова допомога в бюджет, є окремі гуманітарні програми, спрямовані в регіони. Все це допомога, вдячні партнерам. Допомога в цілому велика була з самого початку війни – не з першого дня, але з початку війни, скажімо так", – заявив Зеленський.