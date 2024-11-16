Украина не получила от США половины обещанного оружия – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина не получила половину оружия, выделение которого официально объявляли США. Об этом в интервью Суспильному сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Что касается огромной помощи от США. Смотрите, эти деньги еще надо довезти. Если бы вы меня спросили, сколько мы из этого получили, я бы в детали не пошел, потому что есть разные доклады разных институтов, как министерства обороны, так и разведок и т.д. Я бы только сказал: половину мы не получили", – высказался глава государства.

По его словам, это "важный элемент, когда мы говорим, кто и как помогает". Зеленский отметил, что европейские союзники "помогли Украине не меньше".

Отвечая на уточняющий вопрос, президент сказал, что имел в виду "только оружие".

"Безусловно, есть гуманитарная помощь, есть финансовая помощь, есть направленная финансовая помощь в бюджет, есть отдельные гуманитарные программы, направленные в регионы. Все это помощь, благодарные партнерам. Помощь в целом большая была с самого начала войны – не с первого дня, но с начала войны, скажем так", – заявил Зеленский.