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Україна проводить сміливі операції, щоб відвести очі Росії від контрнаступу – FT

Этот материал также доступен на русском
30.05.2023, 14:38
Україна проводить сміливі операції, щоб відвести очі Росії від контрнаступу – FT - Фото
Валерій Залужний (Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ)

Західні військові аналітики вважають, що перед контрнаступом Україна проводить попередні операції, покликані відвернути увагу Росії від реальних планів військового керівництва. Про це йдеться у статті Financial Times.

Як зазначається, сміливі попередні операції (shaping operations) України навантажують російську оборону.

Атаки, такі як удари безпілотників по Москві, прорив російських патріотів у Бєлгородській області, удар по кораблю "Іван Хурс", західні військові експерти порівнюють зі спритністю рук фокусника, який обманює Кремль та зриває його плани.

Як зазначається, попередні операції, починаючи від символічних ударів й закінчуючи стратегічно важливішими атаками, є частиною стандартної військової практики. Їхня мета полягає в тому, щоб обдурити противника, втрутитися в його мислення та вплинути на формування поля бою перед великим наступом.

"Операції з обману завжди були частиною війни, але тепер їхній ефект посилюється завдяки соціальним мережам, — сказав колишній майор армії США, який очолює дослідження бойових дій у міських умовах в Інституті сучасної війни у Вест-Пойнті Джон Спенсер. – Українські операції у сірій зоні вимагають від Росії витрачання ресурсів – чи то війська, чи то інформаційні операції. Вони подібні до спритності рук фокусника: обманюють глядача та переспрямовують його увагу в інший бік".

Успішний наступ починається з успішної психологічної атаки, сказав журналістам високопосадовець, і російський моральний дух "не на найвищому рівні".

"Ідея полягає в тому, щоб створити безліч дилем для російської командної структури, – сказав колишній офіцер британської армії та автор книги "Як вести війну" Майк Мартін. – Проблеми (наприклад прорив лінії фронту) привертають увагу. Дилеми, навпаки, паралізують дію".

Зазначається, що таку тактику успішно застосувала Україна минулого літа, коли всі обговорювали наступ на Херсон, а в результаті було деокуповано Харківську область.

Подібним прийомом намагалася скористатися Росія, коли взимку 2022-2023 років поширювала дезінформацію щодо підготовки вторгнення з території Білорусі.

На думку західних експертів, Україна продовжить попередні операції, поєднуючи їх із точковими ударами, спрямованими на підрив російських військових активів та можливостей.

"Весь сенс цього контрнаступу в тому, що ані Росія, ані західні союзники не знають, коли він справді почнеться, і те, що ми бачимо зараз, це те, що вони змушують росіян продовжувати вгадувати", – сказав високопоставлений західний чиновник.

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Наталія Медведєва
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війнаконтрнаступ
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