Украина проводит смелые операции, чтобы отвести глаза России от контрнаступления – FT

Западные военные аналитики считают, что перед контрнаступлением Украина проводит предварительные операции, которые призваны отвлечь внимание России от реальных планов военного руководства. Об этом говорится в статье Financial Times.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, смелые предварительные операции (shaping operations) Украины нагружают российскую оборону.

Атаки, такие как удары беспилотников по Москве, прорыв российских патриотов в Белгородской области, удар по кораблю "Иван Хурс", западные военные эксперты сравнивают с ловкостью рук фокусника, которая обманывает Кремль и срывает его планы.

Как отмечается, предварительные операции, начиная от символических ударов и заканчивая более стратегически важными атаками, являются частью стандартной военной практики. Их цель состоит в том, чтобы обмануть противника, вмешаться в его мышление и повлиять на формирование поля боя перед крупным наступлением.

"Операции по обману всегда были частью войны, но теперь их эффект усиливается благодаря социальным сетям, — сказал, бывший майор армии США, возглавляющий исследования боевых действий в городских условиях в Институте современной войны в Вест-Пойнте Джон Спенсер. – Украинские операции в серой зоне требуют от России расходования ресурсов – будь то войска или информационные операции. Они подобны ловкости рук фокусника: обманывают зрителя и перенаправляют его внимание в другую сторону".

Успешное наступление начинается с успешной психологической атаки, сказал журналистам высокопоставленный украинский чиновник, и российский моральный дух "не на самом высоком уровне".

"Идея состоит в том, чтобы создать множество дилемм для российской командной структуры, — сказал бывший офицер британской армии и автор книги "Как вести войну" Майк Мартин. – Проблемы (например, прорыв линии фронта) привлекают внимание. Дилеммы, напротив, парализуют действие".

Отмечается, что подобную тактику успешно применила Украина прошлым летом, когда все обсуждали наступление на Херсон, а в итоге была деоккупирована Харьковская область.

Подобным приемом пыталась воспользоваться Россия, когда зимой 2022-2023 годов распространяла дезинформацию о подготовке вторжения с территории Беларуси.

По мнению западных экспертов, Украина продолжит предварительные операции, сочетая их с точечными ударами, направленными на подрыв российских военных активов и возможностей.

"Весь смысл этого контрнаступления в том, что ни Россия, ни западные союзники не знают, когда оно действительно начнется, и то, что мы видим сейчас, это то, что они заставляют россиян продолжать гадать", – сказал высокопоставленный западный чиновник.

29 мая президент Владимир Зеленский заявил, что на Ставке были утверждены сроки движения украинских войск.

Читайте также: Поднять флаг над Крымом. Как и к чему готовят Гвардию наступления

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.