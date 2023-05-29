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Зеленский о работе ПВО 29 мая: Защитники спасли как минимум сотни жизней – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 22:20
Володимир Зеленський (Скриншот з відео)
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Президент Владимир Зеленский заявил, что, отразив 29 мая несколько массированных атак России, силы противовоздушной обороны спасли "как минимум сотни жизней". Об этом он сообщил во время своего видеообращения.

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Глава государства указал, что в течение суток российские террористы обстреливали Украину "шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами и управляемыми авиабомбами.

"Спасибо нашей ПВО, всем защитникам и защитницам неба, сегодня удалось спасти как минимум сотни жизней. Всего за один день. Большинство "шахедов" и ракет сбито", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что каждая подобная террористическая атака возвращает весь мир к очевидному выводу: "Россия хочет пройти до конца путем зла, то есть к своему поражению".

По его словам, мир должен видеть, что террор проигрывает.

"Когда "Петриоты" в руках украинцев обеспечивают стопроцентное сбивание любых российских ракет, террор проигрывает. Когда мир увеличивает давление на Россию, в том числе санкционный, когда изоляция террориста растет, когда любой близости с Москвой стесняются ее бывшие партнеры – террор проигрывает", – подытожил глава государства.

  • На 29 мая 2023 года россияне нанесли массированный удар по Киеву. Днем РФ повторно устроила атаку по Киеву и региону.
  • В Генштабе ВСУ отчитались, что ПВО в течение суток сбила 36 из 40 ракет и 30 из 38 "шахедов".

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Олег Васькив
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