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Зеленський про роботу ППО 29 травня: Врятували щонайменше сотні життів – відео видео

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29.05.2023, 22:20
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Президент Володимир Зеленський заявив, що, відбивши 29 травня кілька масованих атак Росії, сили протиповітряної оборони врятували "як мінімум сотні життів". Про це він повідомив під час свого відеозвернення.

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Глава держави вказав, що протягом доби російські терористи обстрілювали Україну "шахедами", крилатими і балістичними ракетами та керованими авіабомбами.

"Дякувати нашій ППО, усім захисникам і захисницям неба, сьогодні вдалося врятувати як мінімум сотні життів. Лише за один день. Більшість "шахедів" і ракет збито", – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що кожна така терористична атака повертає весь світ до очевидного висновку: "Росія хоче пройти до кінця шляхом зла, тобто до своєї поразки".

За його словами, світ має бачити, що терор програє.

"Коли "Петріоти" в руках українців забезпечують стовідсоткове збиття будь-яких російських ракет, терор програє. Коли світ збільшує тиск на Росію, зокрема санкційний, коли ізоляція терориста зростає, коли будь-якої близькості з Москвою соромляться її колишні партнери – терор програє", – підсумував глава держави.

  • У ніч на 29 травня 2023 року росіяни завдали масованого удару по Києву. Вдень РФ повторно влаштувала атаку по Києву та регіону.
  • У Генштабі ЗСУ відзвітували, що ППО протягом доби збила 36 із 40 ракет і 30 із 38 "шахедів".

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Олег Васьків
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