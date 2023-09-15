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Україна скоро отримає понад 10 танків Abrams від США – Данілов

Этот материал также доступен на русском
15.09.2023, 23:31
Україна скоро отримає понад 10 танків Abrams від США – Данілов - Фото
Танк Abrams (Фото: U.S. Army)

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив в коментарі Українському радіо, що найближчим часом Україна отримає понад 10 американських танків Abrams.

За його словами, екіпажі, які керуватимуть бойовими машинами, вже проходять навчання. 

"Що стосується постачання Abrams, — найважчих танків у світі, які важать 80 тонн, то вони найближчим часом надійдуть у нашу країну", – сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що танків буде більше, ніж планувалося спочатку.

"Їх буде більше ніж десять. І сьогодні відповідна кількість навчальних екіпажів набуває навичок володіння цією сучасною зброєю", – сказав посадовець.

  • 7 серпня США схвалили відправлення першої партії танків Abrams до України, заявлялось, що вони надійдуть до початку осені.
  • Politico з посиланням на джерела у Пентагоні заявляло, що Україна може отримати першу партію американських танків M1 Abrams вже в середині вересня, а на Заході сподіваються, що машини допоможуть в наступі.

Читайте також: Abrams для ЗСУ: навчання продовжать на декілька тижнів, це запит України – армія США

Мілана Головань
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