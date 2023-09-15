UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина скоро получит более 10 танков Abrams от США – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 23:31
Украина скоро получит более 10 танков Abrams от США – Данилов - Фото
Танк Абрамс (Фото: US Army)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в комментарии Украинскому радио, что в ближайшее время Украина получит более 10 американских танков Abrams.

По его словам, экипажи, которые будут управлять боевыми машинами, уже проходят обучение.

"Что касается поставок Abrams, – самых тяжелых танков в мире, которые весят 80 тонн, то они в ближайшее время поступят в нашу страну", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что танков будет больше, чем планировалось изначально.

"Их будет больше десяти. И сегодня соответствующее количество учебных экипажей приобретает навыки владения этим современным оружием", – сказал чиновник.

  • В начале 2023 года в США пообещали Украине 31 танк Abrams М1А2, они должны были поступить на вооружение за несколько месяцев.
  • 7 августа США одобрили отправку первой партии танков Abrams в Украину, заявлялось, что они поступят к началу осени.
  • Politico со ссылкой на источники в Пентагоне заявляло, что Украина может получить первую партию американских танков M1 Abrams уже в середине сентября, а на Западе надеются, что машины помогут в наступлении.

Читайте также: Abrams для ВСУ: обучение продолжат на несколько недель, это запрос Украины – армия США

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаАлексей ДаниловтанкAbrams
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 