Украина скоро получит более 10 танков Abrams от США – Данилов
15.09.2023, 23:31
Танк Абрамс (Фото: US Army)
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в комментарии Украинскому радио, что в ближайшее время Украина получит более 10 американских танков Abrams.
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По его словам, экипажи, которые будут управлять боевыми машинами, уже проходят обучение.
"Что касается поставок Abrams, – самых тяжелых танков в мире, которые весят 80 тонн, то они в ближайшее время поступят в нашу страну", – сказал Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что танков будет больше, чем планировалось изначально.
"Их будет больше десяти. И сегодня соответствующее количество учебных экипажей приобретает навыки владения этим современным оружием", – сказал чиновник.
- В начале 2023 года в США пообещали Украине 31 танк Abrams М1А2, они должны были поступить на вооружение за несколько месяцев.
- 7 августа США одобрили отправку первой партии танков Abrams в Украину, заявлялось, что они поступят к началу осени.
- Politico со ссылкой на источники в Пентагоне заявляло, что Украина может получить первую партию американских танков M1 Abrams уже в середине сентября, а на Западе надеются, что машины помогут в наступлении.
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