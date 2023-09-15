Украина скоро получит более 10 танков Abrams от США – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в комментарии Украинскому радио, что в ближайшее время Украина получит более 10 американских танков Abrams.

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По его словам, экипажи, которые будут управлять боевыми машинами, уже проходят обучение.

"Что касается поставок Abrams, – самых тяжелых танков в мире, которые весят 80 тонн, то они в ближайшее время поступят в нашу страну", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что танков будет больше, чем планировалось изначально.

"Их будет больше десяти. И сегодня соответствующее количество учебных экипажей приобретает навыки владения этим современным оружием", – сказал чиновник.

В начале 2023 года в США пообещали Украине 31 танк Abrams М1А2, они должны были поступить на вооружение за несколько месяцев.

7 августа США одобрили отправку первой партии танков Abrams в Украину, заявлялось, что они поступят к началу осени.

Politico со ссылкой на источники в Пентагоне заявляло, что Украина может получить первую партию американских танков M1 Abrams уже в середине сентября, а на Западе надеются, что машины помогут в наступлении.

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