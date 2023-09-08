Abrams для ВСУ: обучение продлят на несколько недель, это запрос Украины – армия США

Украинские военные еще несколько недель продолжат совершенствовать навыки управления и ремонта американских танков Abrams, основной курс комбинированных учений закончился в августе. Это произошло по запросу Украины, заявил спикер командования Сухопутных сил США в Европе и Африке Мартин О'Доннелл в интервью Голосу Америки.

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"По запросу Украины военные будут поддерживать свои навыки управления и ремонта до того, как 31 танк, который США обязались переоборудовать и предоставить Украине осенью, будут готовы. Эти тренировки навыков, как ожидается, займут несколько недель", – сказал О'Доннелл.

Учения проходят на базе США в Германии, в них принимают участие около 200 украинских военных.

По ожиданиям, передача танков сможет позволить Украине преодолеть укрепления оккупантов и поможет контрнаступлению, отмечает Голос Америки.

Abrams станет третьим западным основным боевым танком, который Украина получит от партнеров, ранее была передача немецких Leopard и британских Challenger.

6 сентября США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $175 млн. В него входят снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.

В начале 2023 года в США пообещали Украине 31 танк Abrams М1А2, они должны были поступить на вооружение за несколько месяцев.

7 августа США одобрили отправку первой партии танков Abrams в Украину, заявлялось, что они поступят к началу осени.

Politico со ссылкой на источники в Пентагоне заявляло, что Украина может получить первую партию американских танков M1 Abrams уже в середине сентября, а на Западе надеются, что машины помогут в наступлении.

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