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Abrams для ЗСУ: навчання продовжать на декілька тижнів, це запит України – армія США

Этот материал также доступен на русском
08.09.2023, 21:10
Abrams для ЗСУ: навчання продовжать на декілька тижнів, це запит України – армія США - Фото
Abrams (Фото: EPA)

Українські військові ще декілька тижнів продовжать вдосконалювати навички з управління та ремонту американських танків Abrams, основний курс комбінованих навчань закінчився у серпні. Це відбулось за запитом України, заявив речник командування Сухопутних сил США в Європі та Африці Мартін О'Доннелл в інтерв'ю Голосу Америки.

"На запит України військові підтримуватимуть свої навички керування та ремонту до того, як 31 танк, який США зобов'язались переобладнати та надати Україні восени, будуть готові. Ці тренування навичок, як очікується, займуть декілька тижнів", – сказав О'Доннелл.

Навчання проходять на базі США у Німеччині, у них беруть участь майже 200 українських військових.

За очікуваннями, передання танків зможе дозволити Україні подолати укріплення окупантів і допоможе контрнаступу, зазначає Голос Америки.

Abrams стане третім західним основним бойовим танком, який Україна отримає від партнерів, раніше було передання німецьких Leopard та британських Challenger.

6 вересня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $175 млн. До нього входять снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams.

  • 7 серпня США схвалили відправлення першої партії танків Abrams до України, заявлялось, що вони надійдуть до початку осені.
  • Politico з посиланням на джерела у Пентагоні заявляло, що Україна може отримати першу партію американських танків M1 Abrams вже в середині вересня, а на Заході сподіваються, що машини допоможуть в наступі.

Читайте також: Розпечений лом. Що треба знати про снаряди зі збідненим ураном і чи змінять вони хід війни

Артем Джеріпа
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