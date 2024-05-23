Україна та Норвегія фіналізували текст безпекової угоди – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна фіналізувала текст угоди з Норвегією щодо гарантій безпеки – вона буде підписана за першої можливості.
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Зеленський розповів, що команди країн фіналізували текст двосторонньої безпекової угоди, а прем'єр-міністр підтвердив участь Норвегії в Саміті миру.
"Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Подякував за конкретні дії з ізоляції Росії. Обговорили ситуацію на полі бою та оборонну співпрацю", – додав президент.
16 квітня Україна та Норвегія завершили двосторонні переговори щодо укладення угоди про безпекову співпрацю.
- 15 квітня 2024 року міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що країна обговорює з іншими державами питання щодо забезпечення України більшою кількістю систем протиповітряної оборони Patriot.
- Раніше він повідомив, що коаліція винищувачів передасть Україні "значну кількість" літаків F-16, які будуть оснащені найновішим озброєнням та зможуть бити за лінією фронту.
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