Україна та Норвегія фіналізували текст безпекової угоди – Зеленський

16 квітня Україна та Норвегія завершили двосторонні переговори щодо укладення угоди про безпекову співпрацю

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна фіналізувала текст угоди з Норвегією щодо гарантій безпеки – вона буде підписана за першої можливості.

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Зеленський розповів, що команди країн фіналізували текст двосторонньої безпекової угоди, а прем'єр-міністр підтвердив участь Норвегії в Саміті миру.

"Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Подякував за конкретні дії з ізоляції Росії. Обговорили ситуацію на полі бою та оборонну співпрацю", – додав президент.

16 квітня Україна та Норвегія завершили двосторонні переговори щодо укладення угоди про безпекову співпрацю.

15 квітня 2024 року міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що країна обговорює з іншими державами питання щодо забезпечення України більшою кількістю систем протиповітряної оборони Patriot.

Раніше він повідомив, що коаліція винищувачів передасть Україні "значну кількість" літаків F-16, які будуть оснащені найновішим озброєнням та зможуть бити за лінією фронту.

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