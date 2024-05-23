Украина и Норвегия финализировали текст соглашения по безопасности – Зеленский

16 апреля Украина и Норвегия завершили двусторонние переговоры по заключению соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина финализировала текст соглашения с Норвегией о гарантиях безопасности – оно будет подписано при первой возможности.

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Зеленский рассказал, что команды стран финализировали текст двустороннего соглашения по безопасности, а премьер-министр подтвердил участие Норвегии в Саммите мира.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Поблагодарил за конкретные действия по изоляции России. Обсудили ситуацию на поле боя и оборонное сотрудничество", – добавил президент.

16 апреля Украина и Норвегия завершили двусторонние переговоры по заключению соглашения о сотрудничестве безопасности.

15 апреля 2024 года министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что страна обсуждает с другими государствами вопросы обеспечения Украины большим количеством систем противовоздушной обороны Patriot.

Ранее он сообщил, что коалиция истребителей передаст Украине "значительное количество" самолетов F-16, которые будут оснащены новейшим вооружением и смогут бить за линией фронта.

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