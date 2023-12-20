Україна та союзники створили Талліннський механізм для посилення кіберзахисту

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Україна та десять її союзників, серед них США й Велика Британія, створили Талліннський механізм для зміцнення кіберстійкості та спільного протистояння хакерським атакам. Про це повідомив у X (Twitter) глава МЗС Дмитро Кулеба.

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Завданням нового механізму буде координація учасників і нарощування громадянського кіберпотенціалу, щоб "допомогти Україні захистити фундаментальне право на самооборону у кіберпросторі та задовольнити довгострокові потреби у кіберстійкості".

Талліннський механізм поєднує зусилля МЗС України, Канади, Данії, Естонії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Польщі, Швеції, Великої Британії та США. Група тісно координуватиме зусилля з Євросоюзом і НАТО, вона відкрита для вступу інших країн, зазначив Кулеба.

Як заявила держміністерка уряду Великої Британії баронеса Невілл-Рольф, "Росія атакує кіберінфраструктуру України, щоб заподіяти шкоду невинним людям, задушити економіку і посіяти сум'яття. Тому Велика Британія підтримує Україну за допомогою новітніх технологій, інструментів і досвіду, щоб запобігти цим жорстоким атакам на критично важливу інфраструктуру".

Наприкінці 2022 року проти енергосистеми України було спрямовано кібератаку російських спецслужб, яка порушила енергопостачання однієї з областей одночасно з ракетною атакою.

Кібератака у вересні 2023 року на інформресурси Міжнародного кримінального суду в Гаазі була спробою шпигунства для підриву мандата суду щодо розслідування воєнних злочинів, повідомили в МКС.

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