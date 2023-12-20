Украина и союзники создали Таллиннский механизм для усиления киберзащиты

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Украина и десять ее союзников, в том числе США и Великобритания, создали Таллиннский механизм для укрепления киберустойчивости и совместного противостояния хакерским атакам. Об этом сообщил в X (Twitter) глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Задачей нового механизма будет координация участников и наращивание гражданского киберпотенциала, чтобы "помочь Украине защитить фундаментальное право на самооборону в киберпространстве и удовлетворить долгосрочные потребности в киберустойчивости".

Таллинский механизм объединяет усилия МИД Украины, Канады, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Нидерландов, Польши, Швеции, Великобритании и США. Группа будет тесно координировать усилия с Евросоюзом и НАТО, она открыта для вступления других стран, отметил Кулеба.

Как заявила госминистр правительства Великобритании баронесса Невилл-Рольф, "Россия атакует киберинфраструктуру Украины, чтобы причинить вред невинным людям, задушить экономику и посеять смятение. Поэтому Великобритания поддерживает Украину с помощью новейших технологий, инструментов и опыта, чтобы предотвратить эти жестокие атаки, в том числе на критически важную инфраструктуру".

В конце 2022 года против энергосистемы Украины была предпринята кибератака российских спецслужб, которая нарушила энергоснабжение одной из областей одновременно с ракетной атакой.

Кибератака в сентябре 2023 года на информресурсы Международного уголовного суда в Гааге была попыткой шпионажа для подрыва мандата суда по расследованию военных преступлений, сообщили в МУС.

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