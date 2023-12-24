Україна захищає майбутнє Європи: вітання з різдвом міністра оборони Фінляндії

Підсумок війни визначить долю не лише України, а й усіх сусідніх із Росією держав, наголосив Хакканен

Антті Хакканен (Фото - EPA)

В Україні триває війна за майбутнє всієї Європи, заявив в офіційному різдвяному привітанні міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен.

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Силова політика Росії створила відчуття незахищеності та невпевненості в Європі та, побічно, у всьому світі, вважає міністр.

Він заявив, що світ отримав "болісний приклад того, як більша держава вважає, що має право втручатися у вибір свого меншого сусіда і готова використовувати військову силу для досягнення своїх власних цілей".

"Це питання долі – не лише України, а й усіх сусідніх із Росією держав", – наголосив Хакканен.

Міністр також зазначив, що вступ Фінляндії до НАТО створив для країни гарантії безпеки "найсильнішим у світі оборонним альянсом".

Фінляндія вступила до НАТО 4 квітня 2023 року у відповідь на вторгнення Росії до України у 2022 році.

18 грудня Фінляндія та США підписали угоду про значне розширення оборонної співпраці.

У 2022 році на Мадридському саміті НАТО учасники домовилися збільшити вклади в Альянс у відповідь на загрози безпеці, спричинені агресивною війною Росії проти України.

28 червня 2022 року НАТО запросило Швецію та Фінляндію стати членами Альянсу. Вступ Швеції протягом півтора року блокують Угорщина та Туреччина.

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