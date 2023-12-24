Україна захищає майбутнє Європи: вітання з різдвом міністра оборони Фінляндії
В Україні триває війна за майбутнє всієї Європи, заявив в офіційному різдвяному привітанні міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен.
Силова політика Росії створила відчуття незахищеності та невпевненості в Європі та, побічно, у всьому світі, вважає міністр.
Він заявив, що світ отримав "болісний приклад того, як більша держава вважає, що має право втручатися у вибір свого меншого сусіда і готова використовувати військову силу для досягнення своїх власних цілей".
"Це питання долі – не лише України, а й усіх сусідніх із Росією держав", – наголосив Хакканен.
Міністр також зазначив, що вступ Фінляндії до НАТО створив для країни гарантії безпеки "найсильнішим у світі оборонним альянсом".
Фінляндія вступила до НАТО 4 квітня 2023 року у відповідь на вторгнення Росії до України у 2022 році.
18 грудня Фінляндія та США підписали угоду про значне розширення оборонної співпраці.
- У 2022 році на Мадридському саміті НАТО учасники домовилися збільшити вклади в Альянс у відповідь на загрози безпеці, спричинені агресивною війною Росії проти України.
- 28 червня 2022 року НАТО запросило Швецію та Фінляндію стати членами Альянсу. Вступ Швеції протягом півтора року блокують Угорщина та Туреччина.
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