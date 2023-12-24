Украина защищает будущее Европы: поздравление с рождеством министра обороны Финляндии

Исход войны определит судьбу не только Украины, но и всех соседних с Россией государств, подчеркнул Хакканен

Антти Хакканен (Фото - EPA)

В Украине идет война за будущее всей Европы, заявил в официальном рождественском поздравлении министр обороны Финляндии Антти Хакканен.

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Силовая политика России создала ощущение незащищенности и неуверенности в Европе и, косвенно, во всем мире, считает министр.

Он заявил, что мир получил "болезненный пример того, как более крупное государство считает себя вправе вмешиваться в выбор своего меньшего соседа и готово использовать военную силу для достижения своих собственных целей".

"Это вопрос судьбы – не только Украины, но и всех соседних с Россией государств", – подчеркнул Хакканен.

Министр также отметил, что вступление Финляндии в НАТО создало для страны гарантии безопасности "сильнейшим в мире оборонным альянсом".

Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года в ответ на вторжение России в Украину в 2022 году.

18 декабря Финляндия и США подписали соглашение о значительном расширении оборонного сотрудничества.

В 2022 году на Мадридском саммите НАТО участники договорились увеличить вклады в Альянс в ответ на угрозы безопасности, вызванные агрессивной войной России против Украины.

28 июня 2022 года НАТО пригласило Швецию и Финляндию стать членами Альянса. Вступление Швеции в течение уже полутора лет блокируют Венгрия и Турция.

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