Україні складно утримувати нинішню лінію фронту через проблеми з допомогою Заходу — союзники
Силам оборони важко утримувати нинішню лінію фронту через затримку чи ненадання військової допомоги від Заходу. Про це повідомив полковник естонської армії Янно Мярк в інтерв'ю ERR.
За його словами, в українських військах склалася критична ситуація із протиповітряною обороною та артилерійськими снарядами.
Він зазначив, що росіяни продовжують утримувати ініціативу та темп наступу на різних ділянках фронту, а Україна змушена перебувати у стратегічній обороні.
Мярк заявив, що Росія користується нестачею засобів в України, а одним із прикладів є посилення атак по енергетиці.
"Росія, безумовно, намагається скористатися деяким застоєм або невизначеністю щодо західної військової допомоги. РФ активізує завдання авіаударів та атаки безпілотників, щоб похитнути бажання Заходу допомогти Україні", – сказав полковник.
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