Україні складно утримувати нинішню лінію фронту через проблеми з допомогою Заходу — союзники

Мярк заявив, що Україні не вистачає систем ППО та артилерійських снарядів, а Росія користується цим

Янно Мярк (Фото: Siim Lõvi/ERR)

Силам оборони важко утримувати нинішню лінію фронту через затримку чи ненадання військової допомоги від Заходу. Про це повідомив полковник естонської армії Янно Мярк в інтерв'ю ERR.

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За його словами, в українських військах склалася критична ситуація із протиповітряною обороною та артилерійськими снарядами.

Він зазначив, що росіяни продовжують утримувати ініціативу та темп наступу на різних ділянках фронту, а Україна змушена перебувати у стратегічній обороні.

Мярк заявив, що Росія користується нестачею засобів в України, а одним із прикладів є посилення атак по енергетиці.

"Росія, безумовно, намагається скористатися деяким застоєм або невизначеністю щодо західної військової допомоги. РФ активізує завдання авіаударів та атаки безпілотників, щоб похитнути бажання Заходу допомогти Україні", – сказав полковник.

22 березня 2024 року командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що Росія створює нове угруповання з більш ніж 100 000 осіб для можливого наступу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українським військовим вдалося стримати наступ російських окупантів узимку. Водночас він визнав, що ЗСУ не готові до великого російського наступу.

Авдіївський напрямок є основним для наступу російських окупаційних військ, загарбники стали воювати "на порядок ресурсніше".

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