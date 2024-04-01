Украине сложно удерживать нынешнюю линию фронта из-за проблем с помощью Запада — союзники
Янно Мярк (Фото: Siim Lõvi/ERR)

Силам обороны трудно удерживать нынешнюю линию фронта из-за задержки или непредоставления военной помощи от Запада. Об этом сообщил полковник эстонской армии Янно Мярк в интервью ERR.

По его словам, в украинских войсках сложилась критическая ситуация с противовоздушной обороной и артиллерийскими снарядами.

Он отметил, что россияне продолжают удерживать инициативу и темп наступления на разных участках фронта, а Украина вынуждена находиться в стратегической обороне. 

Мярк заявил, что Россия пользуется нехваткой средств у Украины, а одним из примеров является усиление атак по энергетике. 

"Россия, безусловно, пытается воспользоваться некоторым застоем или неопределенностью относительно западной военной помощи. РФ активизирует нанесение авиаударов и атаки беспилотников, чтобы поколебать желание Запада помочь Украине", — сказал полковник. 

  • 22 марта 2024 года командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что Россия создает новую группировку из более чем 100 000 человек для возможного наступления.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что украинским военным удалось сдержать наступление российских оккупантов зимой. В то же время, он признал, что ВСУ не готовы к большому российскому наступлению.
  • Авдеевское направление является основным для наступления российских оккупационных войск, захватчики стали воевать "на порядок ресурснее".

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