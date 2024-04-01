Украине сложно удерживать нынешнюю линию фронта из-за проблем с помощью Запада — союзники

Мярк заявил, что Украине не хватает систем ПВО и артиллерийских снарядов, а Россия пользуется этим

Янно Мярк (Фото: Siim Lõvi/ERR)

Силам обороны трудно удерживать нынешнюю линию фронта из-за задержки или непредоставления военной помощи от Запада. Об этом сообщил полковник эстонской армии Янно Мярк в интервью ERR.

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По его словам, в украинских войсках сложилась критическая ситуация с противовоздушной обороной и артиллерийскими снарядами.

Он отметил, что россияне продолжают удерживать инициативу и темп наступления на разных участках фронта, а Украина вынуждена находиться в стратегической обороне.

Мярк заявил, что Россия пользуется нехваткой средств у Украины, а одним из примеров является усиление атак по энергетике.

"Россия, безусловно, пытается воспользоваться некоторым застоем или неопределенностью относительно западной военной помощи. РФ активизирует нанесение авиаударов и атаки беспилотников, чтобы поколебать желание Запада помочь Украине", — сказал полковник.

22 марта 2024 года командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что Россия создает новую группировку из более чем 100 000 человек для возможного наступления.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинским военным удалось сдержать наступление российских оккупантов зимой. В то же время, он признал, что ВСУ не готовы к большому российскому наступлению.

Авдеевское направление является основным для наступления российских оккупационных войск, захватчики стали воевать "на порядок ресурснее".

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