Україну, найімовірніше, не запросять до НАТО 3 грудня. Reuters дізналося, що натомість

Головна увага на зустрічі у Брюсселі сьогодні буде приділена посиленню військової підтримки України

Прапори НАТО та України (Фото: Depositphotos)

НАТО, ймовірно, не ухвалить рішення щодо запрошення України до блоку на засіданні 3 грудня. Про це повідомляє Reuters з посиланням на обізнаних високопоставлених чиновників та дипломатів, які говорили на умовах анонімності.

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Зазначається, що, попри заклик міністра закордонних справ Андрія Сибіги запросити Київ до НАТО, серед 32 країн-членів досі немає необхідної згоди для ухвалення такого рішення на зустрічі міністрів у Брюсселі.

"На досягнення консенсусу підуть тижні та місяці. Я не думаю, що це станеться завтра, я був би дуже здивований", – сказав журналістам високопоставлений дипломат НАТО.

Високопосадовець зі США зазначив, що головна увага на зустрічі буде приділена посиленню підтримки України. Це має допомогти країні зайняти максимально сильну позицію у перспективі наступного року, зокрема, перед можливими переговорами.

"Найкращий спосіб зробити це — збільшити фінансування, озброєння та мобілізацію", – пояснив співрозмовник.