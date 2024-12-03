Україну, найімовірніше, не запросять до НАТО 3 грудня. Reuters дізналося, що натомість
НАТО, ймовірно, не ухвалить рішення щодо запрошення України до блоку на засіданні 3 грудня. Про це повідомляє Reuters з посиланням на обізнаних високопоставлених чиновників та дипломатів, які говорили на умовах анонімності.
Зазначається, що, попри заклик міністра закордонних справ Андрія Сибіги запросити Київ до НАТО, серед 32 країн-членів досі немає необхідної згоди для ухвалення такого рішення на зустрічі міністрів у Брюсселі.
"На досягнення консенсусу підуть тижні та місяці. Я не думаю, що це станеться завтра, я був би дуже здивований", – сказав журналістам високопоставлений дипломат НАТО.
Високопосадовець зі США зазначив, що головна увага на зустрічі буде приділена посиленню підтримки України. Це має допомогти країні зайняти максимально сильну позицію у перспективі наступного року, зокрема, перед можливими переговорами.
"Найкращий спосіб зробити це — збільшити фінансування, озброєння та мобілізацію", – пояснив співрозмовник.
- 29 листопада 2024 року президент Зеленський заявив, що "активна фаза" війни завершиться тоді, коли неокуповані українські території отримають захист під егідою НАТО.
- 1 грудня він повідомив, що Україна хотіла б отримати рекомендацію від міністрів закордонних справ НАТО щодо майбутнього запрошення країни в Альянс, але водночас визнав, що цього не трапиться через скептичні країни.