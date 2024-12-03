Украину, вероятно, не пригласят в НАТО на встрече 3 декабря. Reuters узнало, что тогда
НАТО, вероятно, не примет решения о приглашении Украины в блок на заседании 3 декабря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленных высокопоставленных чиновников и дипломатов, говоривших на условиях анонимности.
Отмечается, что, несмотря на призыв министра иностранных дел Андрея Сибиги пригласить Киев в НАТО, среди 32 стран-членов до сих пор нет необходимого согласия для принятия такого решения на встрече министров в Брюсселе.
"На достижение консенсуса уйдут недели и месяцы. Я не думаю, что это произойдет завтра, я был бы очень удивлен", – сказал журналистам высокопоставленный дипломат НАТО.
Высокопоставленное должностное лицо из США отметило, что главное внимание на встрече будет уделено усилению поддержки Украины. Это должно помочь стране занять максимально сильную позицию в перспективе следующего года, в частности, перед возможными переговорами.
"Самый лучший способ сделать это – увеличить финансирование, вооружение и мобилизацию", – пояснил собеседник.
- 29 ноября 2024 года президент Зеленский заявил, что "активная фаза" войны завершится тогда, когда неоккупированные украинские территории получат защиту под эгидой НАТО.
- 1 декабря он сообщил, что Украина хотела бы получить рекомендацию от министров иностранных дел НАТО по поводу будущего приглашения страны в Альянс, но в то же время признал, что этого не случится из-за скептических стран.