Умєров: У Резерв+ стартує бета-тестування електронного направлення на ВЛК

У першу чергу направлення зможуть згенерувати громадяни, які самі бажають пройти ВЛК

Рустем Умєров (Фото: Міністерство оборони)

У мобільному застосунку "Резерв+" розпочинається бета-тестування нового сервісу – електронного направлення на військово-лікарську комісію. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, зараз військовозобов’язані змушені отримувати паперові направлення в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, витрачаючи час у чергах. Завдяки реформі цей процес стане значно простішим і зручнішим.

Як працює новий сервіс:

→ користувач надсилає запит через Резерв+;

→ керівник ТЦК підтверджує запит;

→ користувач отримує сповіщення із всією необхідною інформацією: номер реєстрації направлення, адреса медзакладу, підпис керівника ТЦК.

У першу чергу направлення зможуть згенерувати громадяни, як самі бажають пройти ВЛК. Але згодом ця можливість з’явиться і для людей, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК.

Мета бета-тестування – перевірити роботу нового сервісу разом із користувачами Резерв+ і вдосконалити його до моменту повноцінного запуску.

Умєров додав, що наступним кроком стане інтеграція інформаційних систем Міноборони та Міністерства охорони здоров’я. Вже з осені 2025 року в Резерв+ можна буде самостійно обрати медичний заклад, який має контракт із Національною службою здоров'я України, для проходження огляду на придатність.

29 серпня 2024 року Черногоренко заявила, що Міноборони планує перетворити застосунок "Резерв+" на онлайн-ТЦК.

5 грудня у Міноборони повідомили, що до кінця лютого у Резерв+ можна буде отримати електронне направлення на ВЛК.