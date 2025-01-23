Умєров: У Резерв+ стартує бета-тестування електронного направлення на ВЛК
У мобільному застосунку "Резерв+" розпочинається бета-тестування нового сервісу – електронного направлення на військово-лікарську комісію. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
За його словами, зараз військовозобов’язані змушені отримувати паперові направлення в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, витрачаючи час у чергах. Завдяки реформі цей процес стане значно простішим і зручнішим.
Як працює новий сервіс:
→ користувач надсилає запит через Резерв+;
→ керівник ТЦК підтверджує запит;
→ користувач отримує сповіщення із всією необхідною інформацією: номер реєстрації направлення, адреса медзакладу, підпис керівника ТЦК.
У першу чергу направлення зможуть згенерувати громадяни, як самі бажають пройти ВЛК. Але згодом ця можливість з’явиться і для людей, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК.
Мета бета-тестування – перевірити роботу нового сервісу разом із користувачами Резерв+ і вдосконалити його до моменту повноцінного запуску.
Умєров додав, що наступним кроком стане інтеграція інформаційних систем Міноборони та Міністерства охорони здоров’я. Вже з осені 2025 року в Резерв+ можна буде самостійно обрати медичний заклад, який має контракт із Національною службою здоров'я України, для проходження огляду на придатність.
- 29 серпня 2024 року Черногоренко заявила, що Міноборони планує перетворити застосунок "Резерв+" на онлайн-ТЦК.
- 5 грудня у Міноборони повідомили, що до кінця лютого у Резерв+ можна буде отримати електронне направлення на ВЛК.