Умеров: В Резерв+ стартует бета-тестирование электронного направления на ВВК

В первую очередь направления смогут сгенерировать граждане, которые сами желают пройти ВВК

Рустем Умеров (Фото: Министерство обороны)

В мобильном приложении "Резерв+" начинается бета-тестирование нового сервиса – электронного направления на военно-врачебную комиссию. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

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По его словам, сейчас военнообязанные вынуждены получать бумажные направления в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, тратя время в очередях. Благодаря реформе этот процесс станет гораздо проще и удобнее.

Как работает новый сервис:

→ пользователь посылает запрос через Резерв+;

→ руководитель ТЦК подтверждает запрос;

→ пользователь получает уведомление со всей необходимой информацией: номер регистрации направления, адрес медучреждения, подпись руководителя ТЦК.

В первую очередь направления смогут сгенерировать граждане, которые сами желают пройти ВВК. Но впоследствии эта возможность появится и для людей, получивших бумажную повестку на прохождение ВВК.

Цель бета-тестирования – проверить работу нового сервиса вместе с пользователями Резерв+ и усовершенствовать его до полноценного запуска.

Умеров добавил, что следующим шагом станет интеграция информационных систем Минобороны и Министерства здравоохранения. Уже с осени 2025 года в Резерв+ можно будет самостоятельно выбрать медицинское учреждение, имеющее контракт с Национальной службой здоровья Украины, для прохождения осмотра на пригодность.

29 августа 2024 года Черногоренко заявила, что Минобороны планирует превратить приложение "Резерв+" в онлайн-ТЦК.

5 декабря в Минобороны сообщили, что до конца февраля в Резерв+ можно будет получить электронное направление на ВВК.