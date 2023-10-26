У Московського патріархату остаточно відібрали Єлецький монастир – є рішення суду
Управлінню Чернігівської єпархії УПЦ МП не вдалося поновити через суд дію договору про користування територією та майном Єлецького монастиря, який є частиною державного історичного заповідника. Про це повідомляє Міністерство культури.
26 жовтня 2023 року Господарський суд Чернігівської області відмовив у задоволенні позову УПЦ МП про визнання поновленим договору з Національним архітектурно-історичним заповідником "Чернігів Стародавній".
Суд погодився з позицією Мінкульту та заповідника, що договір 2016 року про безоплатне користування комплексом споруд Єлецького монастиря не вважається відновленим, а отже, управління Чернігівської єпархії УПЦ МП з 15 вересня 2021 року незаконно і без будь-якої правової підстави користується державним майном заповідника, зокрема Успенським собором та келіями.
- 10 березня 2023 року Мінкульт закликав Свято-Успенський монастир УПЦ МП звільнити територію Києво-Печерської лаври до 29 березня. Докладніше про "виселення" УПЦ МП з Лаври читайте у тексті LIGA.net .
- 10 серпня Господарський суд міста Києва зобов'язав Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру УПЦ МП повернути майно Нижньої лаври у відання заповідника "Києво-Печерська лавра".
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