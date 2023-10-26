У Московського патріархату остаточно відібрали Єлецький монастир – є рішення суду

Управлінню Чернігівської єпархії УПЦ МП не вдалося поновити через суд дію договору про користування територією та майном Єлецького монастиря, який є частиною державного історичного заповідника. Про це повідомляє Міністерство культури.

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26 жовтня 2023 року Господарський суд Чернігівської області відмовив у задоволенні позову УПЦ МП про визнання поновленим договору з Національним архітектурно-історичним заповідником "Чернігів Стародавній".

Суд погодився з позицією Мінкульту та заповідника, що договір 2016 року про безоплатне користування комплексом споруд Єлецького монастиря не вважається відновленим, а отже, управління Чернігівської єпархії УПЦ МП з 15 вересня 2021 року незаконно і без будь-якої правової підстави користується державним майном заповідника, зокрема Успенським собором та келіями.

Єлецький Успенський монастир заснований у XI столітті чернігівським князем Святославом Ярославичем (1027-1076) як заміська князівська резиденція. Був реконструйований у XVII столітті. На території монастиря містяться Успенський собор (XII століття), 36-метрова надбрамна дзвіниця, Петропавлівська церква з трапезною, келії, усипальниця Лизогубів, дерев'яний будинок архімандрита Феодосія Углицького (1688).

10 березня 2023 року Мінкульт закликав Свято-Успенський монастир УПЦ МП звільнити територію Києво-Печерської лаври до 29 березня. Докладніше про "виселення" УПЦ МП з Лаври читайте у тексті LIGA.net .

. 10 серпня Господарський суд міста Києва зобов'язав Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру УПЦ МП повернути майно Нижньої лаври у відання заповідника "Києво-Печерська лавра".

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