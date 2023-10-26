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У Московського патріархату остаточно відібрали Єлецький монастир – є рішення суду

Этот материал также доступен на русском
26.10.2023, 16:41
У Московського патріархату остаточно відібрали Єлецький монастир – є рішення суду - Фото
Дзвінниця та Успенський собор Єлецького монастіря (Фото - Wikipedia)

Управлінню Чернігівської єпархії УПЦ МП не вдалося поновити через суд дію договору про користування територією та майном Єлецького монастиря, який є частиною державного історичного заповідника. Про це повідомляє Міністерство культури.

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26 жовтня 2023 року Господарський суд Чернігівської області відмовив у задоволенні позову УПЦ МП про визнання поновленим договору з Національним архітектурно-історичним заповідником "Чернігів Стародавній".

Суд погодився з позицією Мінкульту та заповідника, що договір 2016 року про безоплатне користування комплексом споруд Єлецького монастиря не вважається відновленим, а отже, управління Чернігівської єпархії УПЦ МП з 15 вересня 2021 року незаконно і без будь-якої правової підстави користується державним майном заповідника, зокрема Успенським собором та келіями.

Єлецький Успенський монастир заснований у XI столітті чернігівським князем Святославом Ярославичем (1027-1076) як заміська князівська резиденція. Був реконструйований у XVII столітті. На території монастиря містяться Успенський собор (XII століття), 36-метрова надбрамна дзвіниця, Петропавлівська церква з трапезною, келії, усипальниця Лизогубів, дерев'яний будинок архімандрита Феодосія Углицького (1688).
Сергій Бережний
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