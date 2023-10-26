У Московского патриархата окончательно отобрали Елецкий монастырь – есть решение суда
Управлению Черниговской епархии УПЦ МП не удалось восстановить через суд действие договора о пользовании территорией и имуществом Елецкого монастыря, который является частью государственного исторического заповедника. Об этом сообщает Министерство культуры.
26 октября 2023 года Хозяйственный суд Черниговской области отказал в удовлетворении иска УПЦ МП о признании возобновленным договора с Национальным архитектурно-историческим заповедником "Чернигов Древний".
Суд согласился с позицией минкульта и заповедника, что договор 2016 года о безвозмездном пользовании комплексом сооружений Елецкого монастыря не считается продленным, следовательно, управление Черниговской епархии УПЦ МП с 15 сентября 2021 года незаконно и без какого-либо правового основания пользуется государственным имуществом заповедника, в том числе Успенским собором и кельями.
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