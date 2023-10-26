У Московского патриархата окончательно отобрали Елецкий монастырь – есть решение суда

Управлению Черниговской епархии УПЦ МП не удалось восстановить через суд действие договора о пользовании территорией и имуществом Елецкого монастыря, который является частью государственного исторического заповедника. Об этом сообщает Министерство культуры.

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26 октября 2023 года Хозяйственный суд Черниговской области отказал в удовлетворении иска УПЦ МП о признании возобновленным договора с Национальным архитектурно-историческим заповедником "Чернигов Древний".

Суд согласился с позицией минкульта и заповедника, что договор 2016 года о безвозмездном пользовании комплексом сооружений Елецкого монастыря не считается продленным, следовательно, управление Черниговской епархии УПЦ МП с 15 сентября 2021 года незаконно и без какого-либо правового основания пользуется государственным имуществом заповедника, в том числе Успенским собором и кельями.

Елецкий Успенский монастырь основан в XI веке черниговским князем Святославом Ярославичем (1027-1076 годы) как загородная княжеская резиденция. Был реконструирован в XVII веке. На территории монастыря находятся Успенский собор (XII век), 36-метровая надвратная колокольня, Петропавловская церковь с трапезной, кельи, усыпальница Лизогубов, деревянный дом архимандрита Феодосия Углицкого (1688 год).

10 марта 2023 года Минкульт призвал Свято-Успенский монастырь УПЦ МП освободить территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта. Подробнее о "выселении" УПЦ МП из Лавры читайте в тексте LIGA.net .

. 10 августа Хозяйственный суд города Киева обязал Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру УПЦ МП вернуть имущество Нижней лавры в ведение заповедника "Киево-Печерская лавра".

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