Уряд Німеччини дозволив армії збивати невідомі дрони

Поліція та регіональна влада зможуть оперативно викликати військових для протидії загрозі дронів

Армія Німеччини (Фото: Bundeswehr / Mario Bähr)

Кабінет канцлера Німеччини 19 листопада схвалив законопроєкт, який дасть змогу військовим збивати дрони, що останнім часом часто помічають над військовими об'єктами країни та аеропортами. Про це повідомляє ZDF heute.

Як повідомив німецький міністр внутрішніх справ Александер Добріндт, новий закон дозволяє армії перехоплювати дрони і навіть збивати їх. Однак зброю дозволено застосовувати тільки у випадках, якщо немає іншого способу запобігти небезпеці.

Поліція та органи місцевої влади отримали повноваження швидко викликати військову допомогу для боротьби з БпЛА.

А спільний національний центр із захисту від безпілотників, який планують створити, допоможе координувати дії відомств.

"Ми значно збільшуємо наші можливості, щоб впоратися зі збільшеною частотою польотів (дронів). Ми хочемо бути максимально підготовленими", – сказав Добріндт.

Він спростував критику щодо того, що заплановані зміни порушують конституційні обмеження щодо армії Німеччини.

Очікується, що в грудні міністр внутрішніх справ проведе консультації з колегами 16 федеральних земель Німеччини, щоб визначитися з процесами ухвалення рішень та іншими деталями.