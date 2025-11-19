Правительство Германии разрешило армии сбивать неизвестные дроны
Кабинет канцлера Германии 19 ноября одобрил законопроект, позволяющий военным сбивать дроны, которые в последнее время часто замечают над военными объектами страны и аэропортами. Об этом сообщает ZDF heute.
Как сообщил немецкий министр внутренних дел Александр Добриндт, новый закон позволяет армии перехватывать дроны и даже сбивать их. Однако оружие разрешено применять только в случаях, если нет другого способа предотвратить опасность.
Полиция и органы местной власти получили полномочия быстро вызывать военную помощь для борьбы с БпЛА.
А совместный национальный центр по защите от беспилотников, который планируют создать, поможет координировать действия ведомств.
"Мы значительно увеличиваем наши возможности, чтобы справиться с возросшей частотой полетов (дронов). Мы хотим быть максимально подготовленными", – сказал Добриндт.
Он опроверг критику касательно того, что планируемые изменения нарушают конституционные ограничения в отношении армии Германии.
Ожидается, что в декабре министр внутренних дел проведет консультации с коллегами 16 федеральных земель Германии, чтобы определиться с процессами принятия решений и другими деталями.
- 8 октября стало известно, что в Германии полиции разрешат сбивать дроны – Кабмин одобрил новый закон.
- 10 октября сообщалось, что армии Германии нельзя сбивать БпЛА из-за "нацистского прошлого" страны. Некоторые политики выступают за то, чтобы менять конституцию.
