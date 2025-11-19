Правительство Германии разрешило армии сбивать неизвестные дроны

Полиция и региональная власть смогут оперативно вызывать военных для противодействия угрозе дронов

Армия Германии (Фото: Bundeswehr / Mario Bähr)

Кабинет канцлера Германии 19 ноября одобрил законопроект, позволяющий военным сбивать дроны, которые в последнее время часто замечают над военными объектами страны и аэропортами. Об этом сообщает ZDF heute.

Как сообщил немецкий министр внутренних дел Александр Добриндт, новый закон позволяет армии перехватывать дроны и даже сбивать их. Однако оружие разрешено применять только в случаях, если нет другого способа предотвратить опасность.

Полиция и органы местной власти получили полномочия быстро вызывать военную помощь для борьбы с БпЛА.

А совместный национальный центр по защите от беспилотников, который планируют создать, поможет координировать действия ведомств.

"Мы значительно увеличиваем наши возможности, чтобы справиться с возросшей частотой полетов (дронов). Мы хотим быть максимально подготовленными", – сказал Добриндт.

Он опроверг критику касательно того, что планируемые изменения нарушают конституционные ограничения в отношении армии Германии.

Ожидается, что в декабре министр внутренних дел проведет консультации с коллегами 16 федеральных земель Германии, чтобы определиться с процессами принятия решений и другими деталями.