Уряд спростить закупівлю техніки бригадами та збільшить фінансування підрозділів

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Уряд планує спростити процедури закупки бойовими бригадами техніки та списання майна, а також збільшити фінансування підрозділів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Президент зазначив, що були ухвалені рішення щодо питань, які порушували військові під час його поїздок у прифронтові зони.

Зокрема, щодо придбання пікапів, квадроциклів та іншої подібної техніки, яку тепер можна буде закуповувати за кошти прямого фінансування бойовим бригадам.

"Це працюватиме так само як кошти бригадам на закупівлю безпілотників. Забезпечуємо можливість купівлі не тільки нових пікапів, але й тих, що вже були у вжитку. Це саме те, що говорили в кожній бригаді", – повідомив Зеленський.

Він уточнив, що найближчим часом урядовці формалізують рішення в документах з розрахунком, щоб указана можливість з'явилася вже у серпні.

Окрім того, значно спрощується та цифровізується списання майна.

"Буде більше можливостей у командирів корпусів, у командирів бригад. Скорочуємо також терміни списання", – написав він.

Ще президент доручив значно збільшити фінансування для бойових підрозділів.

"Оновлені правила: 7 млн грн бригаді з розрахунку на кожен батальйон, який бере участь у бойових діях, тобто це зростання на десятки мільйонів гривень", – заявив Зеленський.

Також президент доручив скоротити процедуру нагородження військових, прибрати зайві погодження й бюрократію і модернізувати документи про нагороду.

"На жаль, часто таке буває, що час між поданням на нагороду та її реальним врученням воїну – це кілька місяців, пів року та навіть більше. Міністерство оборони напрацювало пропозиції, що скоротити, і вже найближчим часом будуть реалізовані зміни", – написав він.