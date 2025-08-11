Правительство упростит закупку техники бригадами и увеличит финансирование подразделений

Были приняты решения по нескольким вопросам, которые поднимали военнослужащие на передовой

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Правительство планирует упростить процедуры закупки техники боевыми бригадами и списания имущества, а также увеличить финансирование подразделений. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам заседания Ставки верховного главнокомандующего.

Президент отметил, что были приняты решения по вопросам, которые поднимали военнослужащие во время его поездок в прифронтовые зоны.

В частности, речь идет о приобретении пикапов, квадроциклов и другой подобной техники, которую теперь можно будет закупать за средства прямого финансирования боевых бригад.

"Это будет работать так же, как и выделение средств бригадам на закупку беспилотников. Мы обеспечиваем возможность покупки не только новых пикапов, но и тех, что уже были в употреблении. Именно об этом говорили в каждой бригаде", – сообщил Зеленский.

Он уточнил, что в ближайшее время чиновники оформят решение в документах, рассчитывая на то, что указанная возможность появится уже в августе.

Кроме того, значительно упрощается и цифровизируется списание имущества.

"У командиров корпусов, у командиров бригад будет больше возможностей. Мы также сокращаем сроки списания", – написал он.

Кроме того, президент поручил значительно увеличить финансирование для боевых подразделений.

"Обновленные правила: 7 млн грн бригаде на каждый батальон, участвующий в боевых действиях, то есть это увеличение на десятки миллионов гривен", – заявил Зеленский.

Также президент поручил сократить процедуру награждения военнослужащих, убрать лишние согласования и бюрократию, а также модернизировать документы о награде.

"К сожалению, часто случается так, что время между подачей на награду и ее фактическим вручением воину составляет несколько месяцев, полгода и даже больше. Министерство обороны разработало предложения, как это сделать и что сократить, и в ближайшее время будут реализованы изменения", – написал он.