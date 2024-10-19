Уряд США пропонує $10 млн за дані про російський пропагандистський Telegram-канал Рыбарь
Уряд США оголосив винагороду у розмірі $10 млн за будь-яку інформацію, яка допоможе ідентифікувати адмінів та інших співробітників російського пропагандистського Telegram-каналу Рыбарь. Про це йдеться на сайті програми американського Держдепу Rewards for Justice.
У повідомленні зазначається, що цей канал може бути причетний до спроб вплинути на американські вибори.
Rewards for Justice пише, що Рыбарь прагне "посилити військовий потенціал Росії та просувати проросійські та антизахідні наративи".
Стверджується, що Telegram-канал був пов'язаний з померлим ватажком терористів групи Вагнера Євгеном Пригожиним, і фінансується російською державною корпорацією "Ростех", яка перебуває під санкціями.
Рыбарь також просуває російські політичні інтереси в США через хештеги #HOLDTHELINE і #STANDWTHTEXAS, а також через акаунт у соцмережі X під назвою "TEXASvsUSA". Цей акаунт, як повідомляється, спрямований на розпалювання соціальної напруженості, поділу між партіями та расової ворожнечі в США напередодні президентських виборів.
Михайло Звінчук, власник Рыбаря, записав відеовідповідь, де заперечив звинувачення в тому, що його канал використовується для впливу на вибори в США, і навіть вказав свою адресу в Москві, мовляв, очікує на обіцяну винагороду.
- 7 вересня 2024 року видання Reuters писало, що американські блогери, пов'язані з російським пропагандистським телеканалом Russia Today, намагалися вплинути на виборців у США, щоб схилити їх до підтримки Трампа.
- Згодом американська розвідка виявила, що Росія використовує штучний інтелект для створення контенту, спрямованого на вплив на президентські вибори в США, більше, ніж будь-яка інша країна.
- 8 жовтня американська розвідка опублікувала доповідь, в якій зазначила: Росія домагається перемоги Трампа на виборах, а Іран – Гарріс.