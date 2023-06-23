RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Вранці українські зенітники на Донеччині збили ще один російський вертоліт Ка-52

Этот материал также доступен на русском
23.06.2023, 08:34
Вранці українські зенітники на Донеччині збили ще один російський вертоліт Ка-52 - Фото
Строковик Нацгвардії з ПЗРК (Фото: пресслужба НГУ)

Близько 05:00 українські зенітники на Донеччині збили ще один російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор". Про це у Telegram повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Усім дякую за бойову роботу сьогодні вночі. Також дякую нашим зенітникам за ще один збитий "алігатор" на Донеччині сьогодні вранці", – написав він.

ДОВІДКА. Ка-52 "Алігатор" – російський гелікоптер нового покоління, що експлуатується з 2011 року. Має гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс та інше озброєння. Вартість одного гелікоптера – близько $16 млн. Російська пропаганда називала його "літаючим танком".
  • Станом на 19 червня українські захисники збили на Донеччині за місяць сім російських Ка-52.
  • На цей момент за весь час повномасштабної війни знищено 308 російських вертольотів. 

Дивіться також: У Білорусі впав вертоліт Мі-24 російських окупантів – відео

Вадим Ребрина
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
пс зсука-52
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 