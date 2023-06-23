Вранці українські зенітники на Донеччині збили ще один російський вертоліт Ка-52

Близько 05:00 українські зенітники на Донеччині збили ще один російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор". Про це у Telegram повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

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"Усім дякую за бойову роботу сьогодні вночі. Також дякую нашим зенітникам за ще один збитий "алігатор" на Донеччині сьогодні вранці", – написав він.

ДОВІДКА. Ка-52 "Алігатор" – російський гелікоптер нового покоління, що експлуатується з 2011 року. Має гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс та інше озброєння. Вартість одного гелікоптера – близько $16 млн. Російська пропаганда називала його "літаючим танком".

Станом на 19 червня українські захисники збили на Донеччині за місяць сім російських Ка-52.

На цей момент за весь час повномасштабної війни знищено 308 російських вертольотів.

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